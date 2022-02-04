Адвокаты встретились с женой бывшего судьи Янгулбаева в Чечне

Адвокаты встретились с супругой бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой в чеченском СИЗО, заявили общественники организации «Комитет против пыток» в своём Telegram-канале. По их словам, женщине оказывают медицинскую помощь, но добавили, что она продолжает чувствовать себя неудовлетворительно. Там так же уточнили, что при рассмотрении дела об административном правонарушении и избрании меры пресечения жене бывшего судьи дважды вызвали скорую медицинскую помощь в суд.

Она категорически отрицает вменяемые ей правонарушения (административное и уголовное). Кроме того, жена экс-судьи заявила, что не отказывалась от помощи адвокатов и не планирует отказываться по доброй воле, — заявили правозащитники.

Зарему Мусаеву арестовали на 15 суток за «сопротивление законным требованиям полицейского». Ей предъявили обвинение в применении опасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и поместили под стражу на два месяца.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев написал письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть дело жены бывшего чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева на федеральном уровне, поскольку, по его словам, добиться непредвзятости на региональном уровне не представляется возможным.