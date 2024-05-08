Адвокаты Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Защита заместителя министра обороны России Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, сообщает РИА Новости. Награды лежали в пакетах с надписью «Армия России», которые несли два человека.

В Мосгорсуде началось рассмотрение жалобы на арест Иванова. На этой стадии процесса суду необходимо предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и так далее. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прокуратура Тверской области начала комплексную проверку усадьбы в деревне Панкратово, которая, как утверждается, принадлежит Тимуру Иванову. По данным канала, сотрудники надзорного ведомства выясняют, было ли законным решение обнести забором участок площадью восемь гектаров вплотную к береговой линии.

СК России сообщил о задержании Иванова по делу о взятке в особо крупном размере 23 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен об этом в известность заранее.