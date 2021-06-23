Адвокаты опубликовали причины признания ФБК экстремистским

Правозащитная организация «Команда 29» опубликовала на своём сайте материалы дела и решение суда, по которому были признаны экстремистскими и запрещены Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, также признан властями РФ иноагентом) и штабы Навального. Этот процесс был засекречен.

В суде посчитали , что ФБК и штабы занимались организацией протестов, в том числе с участием несовершеннолетних, «перерастающих в массовые беспорядки». Кроме того, по информации инстанции, в своей деятельности оппозиционеры использовали нацистскую атрибутику и символику.

В решении говорится, что организации хотели насильственно изменить власть и конституционный строй в стране, дискредитировать администрацию, возбудить социальную рознь, препятствовать работе органов госвласти, а также сформировать общественное мнение о необходимости смены власти в России.

Адвокаты обратили внимание на упоминание в материалах других проектов Алексея Навального, которые не были запрещены решением суда. Там говорится также об «Умном голосовании», «Профсоюзе Навального», сайте «Свободу Навальному!», а также проектах «РосВыборы», «РосЯма» и «РосЖКХ».

С одной стороны, решение суда ликвидирует только три конкретные организации, но с другой — исходит из того, что все отдельные проекты находятся в одной системной связи с ФБК, Штабами Навального и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, также признан иноагентом и запрещённой экстремистской организацией. — NEWS.ru). Поэтому я думаю, что всё перечисленное они тоже под шумок запретят. К тому же на заседании у прокуратуры почему-то были вопросы к «Умному голосованию», — подчеркнула адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина.

Накануне Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта Навального «Умное голосование».

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан экстремистскими организациями и их запрете. По оценке прокуратуры, ФБК «занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Защита фонда заявила, что обжалует решение Мосгорсуда.