Адвокаты обжаловали приговор пожарных по делу «Зимней вишни»

Защита пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, признанных виновными в гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, обжаловала приговор, сообщила адвокат Светлана Тарасюк, передаёт ТАСС. Она считает вердикт суда несправедливым, содержащим ряд несоответствий и нарушений. Генина и Бурсина приговорили к пяти и шести годам тюрьмы соответственно.

Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», — сказала Тарасюк.

По мнению защитника, приговор содержит весомые нарушения УК РФ и УПК РФ, а также несоответствия фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина суд признал виновным в гибели 37 человек и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин признан виновным в гибели 60 человек, он получил шесть лет общего режима. Фигуранты дела о пожаре в «Зимней вишне» были заключены под стражу в зале суда 10 ноября.

Суд также взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших, объяснив эту меру признанием виновными сотрудников местной пожарной службы. Следствие сочло, что трагедия случилась в результате отсутствия системной подготовки российских пожарных подразделений и слабого взаимодействия между спасательными ведомствами. На это было обращено внимание врио главы МЧС Александра Чуприяна и вынесено соответствующее частное представление с требованием от МЧС доложить суду о принятых мерах.

Пожар в зале кинотеатра в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.