Адвокаты обжаловали приговор администраторам Telegram-канала «Адские бабки»

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Защита администратора Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой, осужденной вместе с Александрой Баязитовой по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, подала жалобу на приговор, рассказала ТАСС адвокат Елена Федулова. Ранее Баязитова также заявляла о намерении подать апелляцию.

Подали короткую жалобу, подробную и мотивированную подадим после ознакомления с протоколом судебного заседания. С приговором суда не согласны, считаем его несправедливым ввиду чрезмерно сурового наказания, — сказала адвокат.

В свою очередь Александра Баязитова сообщила о намерении обжаловать приговор представителю Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марии Ботовой, которая посетила журналистку в СИЗО. По закону, если хотя бы один из подсудимых подает жалобу, приговор вступает в силу только после рассмотрения дела апелляционной инстанцией в случае отклонения заявления.

27 ноября Басманный суд приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела с Баязитовой Telegram-канал «Адские бабки», получила 4,5 года лишения свободы.

Журналисток задержали в августе 2022 года. Авторы Telegram-канала «Адские бабки» обвиняются в вымогательстве денег у банкира за обещание не публиковать информацию, которая могла навредить его репутации. Сообщалось, что потерпевший принял извинения и не имеет претензий к подсудимым.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в этой связи посчитал вынесенный приговор излишне суровым. По его словам, учитывая состояние здоровья подсудимых, необходимо было остановиться на меньшем сроке. Он напомнил, что приговор пока не вступил в окончательную силу и может быть пересмотрен.