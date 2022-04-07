Адвокаты обжаловали новый приговор Навальному

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального подали жалобы на приговор Лефортовского суда по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Дата их рассмотрения пока не назначена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Мосгорсуда.

В суд поступили две жалобы от адвокатов на приговор, — сказала собеседница агентства.

Вердикт по очередному делу Навального был вынесен 22 марта. Суд признал его виновным по обоим пунктам и назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, штрафа в размере 1,2 млн рублей, а также ограничения свободы на срок в 1,5 года. Оппозиционер себя виновным не признал.

В конце марта Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы защиты Навального на реальный срок по так называемому делу «Ив Роше». В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области.

В Кремле новый приговор Навальному обсуждать отказались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что помилование оппозиционного политика невозможно, поскольку нет законных оснований для этого.