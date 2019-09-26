https://static.news.ru/photo/ca04ab50-e0fa-11e9-8298-fa163e074e61_660.jpg Священник Николай Стремский Фото: О, Курган/vk.com

Адвокаты обжаловали решение об аресте священника, настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Оренбурга.

Жалоба поступила в Ленинский районный суд Оренбурга. Она будет передана судье, который примет решение о её соответствии законодательству и, соответственно, принятии либо отказе, — сообщил собеседник ТАСС .

Священника поместили в СИЗО 23 сентября. Ему предъявили обвинение сразу по трём статьям. Настоятеля обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и её супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы.

Ранее, как писал News.ru, дело Николая Стремского передали в центральный аппарат СКР. Как сообщили в ведомстве, пострадавшими от развратных действий священнослужителя признаны семеро детей. Сейчас всем им оказывается психологическая помощь.