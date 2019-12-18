https://static.news.ru/photo/51c9142a-2252-11ea-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Защита Кирилла Серебренникова попросила суд не назначать третью комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии», назвав ходатайство гособвинения необоснованным.

По словам адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова, ходатайство о признании выводов второй комплексной экспертизы недопустимым доказательством и назначении новой экспертизы не является обоснованным, сообщил корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Первая экспертиза подтвердила факт хищений при реализации проекта «Платформа». Согласно выводам второй — факт хищений не подтвердился. Гособвинение настаивает на проведении третьей экспертизы.

Ранее NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Юрия Лысенко об исключении из дела «Седьмой студии» финансовой экспертизы, выявившей ущерб на сумму свыше 130 млн рублей.