Адвокаты Навального попросили отменить приговор мирового судьи

https://static.news.ru/photo/2f154f4e-a8c4-11eb-994a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального попросили отменить приговор мирового судьи, вынесенный ранее. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

В качестве довода защитники оппозиционера приводят тот факт, что во время предыдущего процесса были выявлены многочисленные нарушения. Тем не менее, прокурор настаивает на обратном. Он требует оставить всё без изменений.

Навальный участвует в процессе по видеосвязи из колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание по «делу Ив Роше»: в феврале 2021 года условный срок ему заменили на реальный якобы из-за того, что он игнорировал ежемесячную регистрацию в надзорной инспекции.

Дело завели летом 2020 года, процесс по нему должен было начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, в котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и ветеран войны Артёменко, политик назвал «продажными холуями».

В феврале мировой суд рассмотрел дело о клевете: допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф в 850 тысяч рублей.