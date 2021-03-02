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Адвокаты Навального обжаловали приговор за клевету

16:38, 02 марта 2021 85
Алексей Навальный (в центре) и адвокаты А. Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев Алексей Навальный (в центре) и адвокаты А. Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор Бабушкинского суда Москвы за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили представители пресс-службы столичной инстанции.

В настоящее время Навальный находится в ИК-2 на территории Владимирской области. По возвращении из Германии, где россиянин лечился после предполагаемого отравления веществом типа «Новичок», его задержали в аэропорту Шереметьево. Позднее оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Также Навального признали виновным по делу о клевете. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Если бы оппозиционера судили по новой редакции статьи о клевете, он мог бы получить реальный срок и по ней.

2 марта стало известно, что адвокаты находящегося в колонии Навального обжаловали приговор. Апелляция от защиты россиянина поступила на мировой участок Бабушкинского района Москвы.

О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как ранее передавал NEWS.ru, срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 миллионов рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя поправки ко второму чтению проекта закона о защите исторической памяти.

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