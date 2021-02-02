Адвокаты Навального обратятся в Совет Европы из-за решения суда

https://static.news.ru/photo/0a6c2ade-659c-11eb-9931-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/moscowcourt

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального пообещали обратиться в комитет министров Совета Европы по поводу решения российского суда о замене ему условного срока на 3,5 года колонии общего режима.

Как заявила защитник блогера Ольга Михайлова, адвокаты 2 февраля требовали полного оправдания Навального по делу «Ив Роше». ФСИН в свою очередь просила Симоновский суд Москвы об ужесточении меры пресечения.

Решение мы будем обжаловать в апелляцию. Кроме того, мы известим комитет министров Совета Европы, что решение... так и не исполнено, более того, по этому приговору Алексей Навальный сейчас заключен под стражу и лишён свободы, — сказала Михайлова.

Комитет министров Совета Европы обязан следить за исполнением решений ЕСПЧ. Европейский суд ранее вынес решение по делу Навального, осужденного за хищение средств у «Ив Роше». В Европе опровергли утверждения о том, что оппозиционера преследуют исключительно за политическую деятельность, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что первое решение суда по делу «Ив Роше», по которому оппозиционному блогеру и политику Алексею Навальному был назначен условный срок, является беспрецедентно мягким. Об этом заявила прокурор Екатерина Фролова после выездного заседания Симоновского суда, в ходе которого условный срок Навальному был изменён на реальный.