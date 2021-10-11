Адвокаты экс-замглавы Минпросвещения Раковой обжаловали её арест

Сторона защиты экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой обжаловала её арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее суд арестовал её до 6 декабря. Она обвиняется в хищении более 50 млн рублей.

В суд поступила жалоба защиты Раковой на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей, — сказали в пресс-службе.

Против Марины Раковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она обвиняется в хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Речь может идти о более 50 млн рублей. Вместе с бывшей чиновницей арестован и её гражданский муж Артур Стеценко, которого тоже подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он был фиктивно трудоустроен в этот фонд и за три года под видом зарплаты получил более 9 млн рублей.

Ранее суд также арестовал бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных, по версии следствия, к совершению преступления.

Посетившая Ракову в камере член московской ОНК Ева Меркачёва, заявила о нарушениях её содержания. В частности, прибывшие впервые заключённые по закону не могут помещаться в камеру с ранее судимыми гражданами. В то же время, Ракова провела несколько часов с женщиной, которая, по её словам, отсидела больше 20 лет за тяжкие преступления.