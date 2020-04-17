Адвокату Абызова предъявили обвинение и изберут меру пресечения

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Александру Вершинину, защитнику бывшего главы Открытого правительства Михаила Абызова.

Следственные действия с Вершининым вели всю ночь и продолжаются утром 17 апреля, рассказал его адвокат Алексей Кирсанов. По данным юриста, мера пресечения Вершину будет выбрана в течение пятницы, 17 апреля, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, следственные действия с задержанным в Москве адвокатом Александром Вершининым не связаны с делом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил адвокат Александр Аснис.