Адвокатская палата Северной Осетии рассмотрит дело Пашаева 18 сентября

https://static.news.ru/photo/184fe906-f40e-11ea-8adb-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет адвокатской палаты (АП) Северной Осетии 18 сентября 2020 года начнёт рассмотрение дисциплинарного дела в отношении адвоката Эльмана Пашаева, рассказал вице-президент организации Михаил Аскеров.

Он отметил, что представление управления Минюста РФ о лишении юриста статуса ещё не поступило в АП, цитирует его ТАСС.

Накануне Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подтвердила выводы квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания о нарушении адвокатом Эльманом Пашаевым кодекса профессиональной этики. Также Минюст предложил открыть дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Обе инициативы связаны с судебным процессом по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Пашаев защищал актёра, Добровинский представлял интересы семьи погибшего в результате аварии водителя.

Вице-президент ФПА Геннадий Шаров уточнил, что комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а «этичность его поведения и соблюдение правил профессии». Он также добавил, что пока рано говорить о том, что именно было признано нарушением. В качестве наказания юристу может быть вынесено замечание, предупреждение или его статус адвоката прекращён на срок от одного года до пяти лет. После этого он может быть допущен к экзамену на восстановление статуса.

Ранее NEWS.ru писал, что движение «Сильная Россия» попросило Генпрокуратуру РФ проверить на предмет мошенничества деятельность Пашаева. Глава движения Антон Цветков рассказал, что общался с некоторыми бывшими клиентами адвоката, пострадавшими от его действий. По их словам, юрист вводит людей в заблуждение с целью получения от них денег.