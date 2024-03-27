Адвокатам обвиняемых в теракте угрожают «отрезать уши» Ева Меркачева: адвокатам исполнителей теракта в «Крокусе» поступают угрозы

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Адвокаты обвиняемых в теракте получают угрозы с требованием отказаться от участия в процессе, сообщает журналистка и правозащитница Ева Меркачева. В противном случае им грозят «отрезать уши» и расправиться другими способами с ними и их семьями.

От них требуют отказаться от участия в процессе. В противном случае грозят «отрезать уши» и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями. Ситуация настолько серьезная, что требует вмешательства правоохранителей, — пишет Меркачева.

Адвокат Генри Резник в комментарии MK.RU заявил, что процесс над исполнителями теракта должен стать тестом на правовую культуру. Он также пояснил, что адвокат по разнарядке не может отказаться от подзащитного. Вместе с тем он добавил, что без участия адвоката невозможны ни следственные действия, ни судебный процесс.

Мы видим безусловный разброс высказываний по поводу адвокатов лиц, подозреваемых в теракте, но преобладают те, которые не задумываются над принципами правосудия, — сказал Резник.

В день задержания фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Сети появилось видео, на котором мужчина пытается засунуть в рот одному из подозреваемых кусок отрезанного уха. Подлинность этого видео не подтверждалась и не комментировалась официальными ведомствами.