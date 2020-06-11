Адвоката Голунова обвинили в нарушении профессиональной этики

Защитник бывшего полицейского, которого подозревают в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, пожаловался на своего коллегу, защищающего журналиста Сергея Бадамшина.
Во время очной ставки Бадамшин якобы сравнил Коврижкина с «проституткой» и посоветовал ему «сидеть на попе ровно»,
Как рассказал адвокат полицейского, перепалка случилась на глазах у следователя. После этого Коврижкин написал жалобу в Совет адвокатской палаты Москвы с требованием привлечь Бадамшина к дисциплинарной ответственности и лишить адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики.
Как писал NEWS.ru, ранее экс-полицейский Акбар Сергалиев, проходящий обвиняемым по «делу Голунова», солгал или утаил информацию во время дачи показаний.
Добавьте наши новости в избранные источники