Адвоката Голунова обвинили в нарушении профессиональной этики

https://static.news.ru/photo/a736d968-abf7-11ea-b43b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бадамшин Фото: Адвокат Сергей Бадамшин/CC BY-SA 3.0/facebook.com

Защитник бывшего полицейского, которого подозревают в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, пожаловался на своего коллегу, защищающего журналиста Сергея Бадамшина.

Во время очной ставки Бадамшин якобы сравнил Коврижкина с «проституткой» и посоветовал ему «сидеть на попе ровно», передаёт РЕН ТВ.



Как рассказал адвокат полицейского, перепалка случилась на глазах у следователя. После этого Коврижкин написал жалобу в Совет адвокатской палаты Москвы с требованием привлечь Бадамшина к дисциплинарной ответственности и лишить адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-полицейский Акбар Сергалиев, проходящий обвиняемым по «делу Голунова», солгал или утаил информацию во время дачи показаний.