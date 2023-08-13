Адвокат Жорин проверит на достоверность публикации о ДТП с Ладой Дэнс

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Жорин

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что изучит информацию о ДТП с участием певицы Лады Дэнс. Юрист рассказал, что к нему обратился концертный директор артистки Сергей Пудовкин. Поводом для этого стали появившиеся в Сети фотографии Лады Дэнс из больницы.

Сейчас мы занимаемся изучением всех публикаций, в том числе фотографий певицы. После этого мы придем к выводу, содержатся ли в этих публикациях не соответствующие действительности сведения, которые носят порочащий характер и нарушают право на частную жизнь. После чего Лада Дэнс и Сергей Пудовкин примут решение об обращении в суд и правоохранительные органы в связи с возможными нарушениями, — сообщил Жорин.

Ранее Пудовкин сообщил, что Ладу Дэнс ждет сложный реабилитационный процесс после операций. Как отметил концертный директор, врачи дают оптимистичный прогноз.

Певица попала в аварию 5 августа. По данным Telegram-канала «112», в момент ДТП она находилась в такси. Артистка получила черепно-мозговую травму, говорится в публикации. С места ДТП артистку пришлось госпитализировать на вертолете. Концертный менеджер певицы подтвердил, что после аварии она находилась в тяжелом состоянии. Он также выразил благодарность медицинским и экстренным службам за быстрое реагирование.