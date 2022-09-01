Адвокат Жорин назвал срок, который грозит сбившему в Истре девочек водителю Адвокат Жорин: осуждать мать сбитых в Истре девочек — аморально

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водителю мусоровоза, сбившему двух девочек в подмосковной Истре, может грозить до 15 лет лишения свободы, если возбудят дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, комментируя ДТП, произошедшее 1 сентября. Юрист добавил, что мужчине могут вменить и ч.5 ст. 264 УК РФ, где максимальный тюремный срок — семь лет, если вторая пострадавшая также скончается. Собеседник объяснил, что в обоих случаях речь идет о ДТП с двумя и более жертвами.

В ПДД сказано, что водитель перед маневром должен убедиться в его безопасности. В данном случае, вероятнее всего, установят, что он не убедился в безопасности. Для окружающих не имеет значения — какие габариты [автомобиля], в мертвой зоне, не в мертвой зоне. Это проблема водителя. Если у него мертвая зона, как часто бывает с такими автомобилями, то в смене должны работать два человека — один осуществляет маневр, второй идет сзади автомобиля и помогает, — отметил Жорин.

Адвокат предположил, что «говорить о том, что водитель не нарушил ПДД, я предполагаю, не придется, скорее всего, установят, что он нарушил ПДД, значит здесь ст. 264 УК РФ. Дальше зависит от квалификации, какой части».

Жорин также назвал аморальным попытки возложить ответственность за произошедшее на мать девочек, «огульно и голословно» ее обвинять. Эксперт отметил, что, безусловно, закон предусматривает ответственность в определенных случаях, но пока об этом говорить не стоит, «так как горю мамы нужно, в первую очередь, посочувствовать и поддержать ее».

Каждый родитель понимает, что крайне сложно постоянно детей держать в поле зрения. Понятно, что в какой-то момент разные бывают обстоятельства. Здесь, безусловно, должны разбираться следственные органы, может органы опеки подключатся, прокуратура. <...> Безусловно, здесь все признаки указывают на вину именно водителя. С высокой степенью вероятности, его признают виновным. Кроме того, скорее всего, прокуратура проверит его работодателя, — добавил Жорин.

Адвокат объяснил, что если у автомобиля есть мертвая зона при движении, есть опасность наезда на людей, животных, какие-то предметы, «то в смене должны быть водитель и его помощник или два водителя, которые будут обеспечивать безопасность, учитывая конструктивные особенности транспортного средства».

Ранее стало известно, что одна из двух девочек, которую считали погибшей в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, жива и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, заявили NEWS.ru в пресс-службе Минздрава по Московской области. Там пояснили, что медики оказывают всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Информацию также подтвердили в истринской администрации.