Адвокат Жорин дал совет Пугачевой и Галкину в связи с арестом их замка Жорин посоветовал Пугачевой и Галкину предоставить документ об отсутствии неуплаты налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нужно обратиться в органы, которые наложили арест на замок в подмосковной деревне Грязь из-за неуплаты налогов. Юрист не исключил, что объект недвижимости арестован по ошибке. Жорин отметил, что если произошла «внутренняя нестыковка», то Пугачевой и Галкину нужно предоставить документ об отсутствии задолженности.

Бывает, что происходят внутренние несостыковки. В таких случаях необходимо обратиться в орган, который наложил ограничительные меры, и предоставить документ, подтверждающий свою добросовестность, — сказал Жорин.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что замок Галкина и Пугачевой оказался под арестом. Причиной стала неуплата налогов. Из-за этого строение нельзя продать или переписать на кого-либо.

Ранее Жорин отметил, что, возможно, на замок Пугачевой и Галкина были наложены определенные ограничения в связи с наличием задолженности. Адвокат заявил, что если это единственная причина ограничения сделок с недвижимостью, то она снимается просто. Оплачивается задолженность, документальное подтверждение передается приставам, после чего они прекращают исполнительное производство.