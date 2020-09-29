Адвокат заявила об возможном убийстве дочери Конкина

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София могла быть убита.
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Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому, — сказала Нитченко.
Юрист подчеркнула, что эта информация будет проверена следственными органами. Нитченко выразила уверенность в том, что смерть Софии Конкиной не была несчастным случаем.
По данным следствия, 32-летняя София 22 сентября ушла в фитнес-центр поплавать в бассейне, однако домой она не вернулась. Вместо этого девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти Софию не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в моче погибшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина Софии обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата — диазепама.
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