Адвокат объяснил ограничение возраста контрактников потребностью в ротации Адвокат Салкин: ограничение возраста контрактников позволит уволить их

Законопроект об установлении единого предельного возраста пребывания на контактной службе в период мобилизации внесли в Госдуму, потому что у командования ВС РФ возникла потребность увольнять людей, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Михаил Салкин. По его словам, сейчас это невозможно из-за действия указа о мобилизации.

У них возникла потребность увольнять с воинской службы людей, которые уже явно по возрасту и состоянию здоровья не могут осуществлять свои обязанности. Но из-за запрета увольнения с контрактной службы в период мобилизации сейчас это невозможно, — рассуждает Михаил Салкин.

Он добавил, что установление предельного возраста для контрактников позволит военному командованию избавиться еще и от тех, кто «пошел служить за длинным рублем, но находится в преклонном возрасте, и толку в зоне СВО от них мало».

По его словам, по указу о мобилизации увольнение невозможно, а по новому законопроекту — в армии не могут служить контрактники, старше определенного возраста

Мне кажется это попытки провести законодательные изменения, чтобы начать увольнять и ротировать людей, не отменяя ранее принятых законов, — подчеркнул адвокат.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил идею поднять призывной возраст до 50 лет для новых россиян, получивших гражданство. Парламентарий считает, что законопроект нужно доработать. Он подчеркнул, что эта инициатива должна быть согласована с Министерством обороны и федеральными органами исполнительной власти.