Адвокат заявил, что Ефремов не откажется выступить на прениях в суде

https://static.news.ru/photo/47313d1e-ed25-11ea-a208-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов не будет отказываться от своего права выступить в прениях сторон по своему уголовному делу о смертельном ДТП, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Прения начнутся 3 сентября в Пресненском суде столицы.

Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет, — заявил ТАСС Пашаев.

В ходе прений стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — озвучить наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

Как писал NEWS.ru, Пресненский суд завершил исследование доказательств по делу Михаила Ефремова. После завершения прений артист сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдёт на вынесение приговора.

Ефремов впервые согласился дать показания в суде по своему делу. Он заявил, что помнит только, что искал пиво, а откуда у него в организме наркотики, не знает. Подсудимый также заявил о монтаже видео, которое появилось сразу после ДТП. На нём, выходя из машины, артист признаёт вину. По его словам, из видео вырезана частица «не» и вместо фразы «Я не виноват» все услышали признание «Я виноват».

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.