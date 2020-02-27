https://static.news.ru/photo/80637d46-5945-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель Руслан Мухудинов, разыскиваемый за убийство Бориса Немцова, мог по поддельным документам посещать Новый Уренгой и передвигаться по стране, однако не был задержан правоохранительными органами. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы дочери оппозиционного политика, Вадим Прохоров.

Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой. Но ФСБ не нашла в себе силы задержать его, — цитирует адвоката ТАСС.

Он пояснил, что мужчина заочно обвиняется в убийстве Немцова в статусе «заказчика» и находится в розыске.

Ранее NEWS.ru писал, что Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в Москве. Исполнителями преступления были признаны пять человек. Они были приговорены к различным срокам заключения.