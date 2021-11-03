Адвокат задержанного за драку в Новой Москве представил свою версию событий

Адвокат одного из задержанных за драку в Новой Москве Роман Масютенко заявил, что его подзащитному пришлось защищаться, а не нападать. Об этом сообщает газета «Известия».

Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признаёт. Был произведён отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали, — сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции был задержан четвёртый участник конфликта, закончившегося дракой в Новой Москве.

У двоих из напавших в четверг на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».