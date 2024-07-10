Адвокат оценил новую инициативу Госдумы шуткой про изменившую жену Жорин пошутил об изменах после инициативы о разводах с беременными в ГД

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Адвокат Сергей Жорин в Telegram-канале задался вопросом, кому из депутатов могла изменить жена, так он прокомментировал выдвинутую в Госдуме инициативу о снятии запрета на развод с беременной супругой. Адвокат напомнил, что по действующему законодательству мужчине запрещено подавать на развод без согласия жены, если она находится в положении. При этом даже если женщина забеременела от другого мужчины, то ее супруг все равно не имеет права расторгнуть брак.

В Госдуме посчитали такое положение дел несправедливым и внесли законопроект, согласно которому мужчинам планируют дать право подавать на развод во время беременности и в течение года после рождения ребенка при условии, что данный ребенок не является общим. <...> Кому из депутатов изменила жена? — отметил Жорин.

Ранее стало известно, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому семьи с двумя детьми и более могут рассчитывать на ежегодную выплату. Однако среднедушевой доход семьи, которой будет полагаться такая выплата, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.