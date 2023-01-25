Адвокат высказался о возможности лишить Слепакова гражданства Адвокат Карабанов: Слепакову не смогут запретить въезд в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семен Слепаков

Юмористу Семену Слепакову, исполнившему песню о спецоперации на Украине, не могут запретить вернуться в Россию, так как он является гражданином страны, рассказал Lenta.ru адвокат Александр Карабанов. Комментируя предложение лишить Слепакова гражданства, он отметил: если комика объявят в федеральный розыск, он сам навряд ли захочет возвращаться на родину.

Исполнение песни, в которой Слепаков высмеивает смерть российских солдат, является основанием для проведения доследственной проверки, и если в результате поведения лингвистического исследования это подтвердится, то должно быть возбуждено уголовное дело. Слепакову может быть заочно предъявлено обвинение, — рассказал адвокат.

По мнению специалиста, необходимо разработать законопроект, который позволил бы лишать гражданства иноагентов, это помогло бы государству регулировать их возвращение. Карабанов считает, что такой законопроект в полной мере отображает запросы современного общества и существующей действительности.

Юморист Семен Слепаков ранее опубликовал на своем YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российских солдат в зоне СВО. Песня написана от лица матери двух сыновей, один из которых погиб на Украине, а второй уехал в Европу.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал лишить Слепакова бизнеса и недвижимости в России из-за исполненной песни. По словам парламентария, комик выполняет «заказ новых хозяев» и глумится над участниками спецоперации. В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предложил лишить юмориста российского гражданства.