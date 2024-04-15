Вокруг мобилизованных и контрактников в России «оживились» мошенники Адвокат Сарбаев: мошенники похищают выплаты участникам СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мошеннические схемы, связанные с хищениями выплат участникам боевых действий или родственникам погибших в ходе СВО военнослужащих, не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов, заявил основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев в разговоре с NEWS.ru. По его мнению, Министерство обороны России также должно обратить свое внимание на сложившуюся ситуацию.

Жены, фактически ушедшие от мужей, узнав об их участии в СВО, резко передумывают оформлять официальный развод, невестки судятся с матерями, кому достанется посмертно его выплата, в то время как бойца вынужден хоронить за госсредства военкомат. Оживились и мошенники, — рассказал адвокат.

По словам Григория Сарбаева, ситуация осложняется тем, что участник боевых действий не имеет возможностей вдаваться в юридические нюансы или самостоятельно защищать свои права заранее. Поэтому, считает он, Минобороны и правоохранительные органы должны выявлять и предупреждать мошенничества, предоставлять правовую помощь военнослужащим по контракту и мобилизованным.

Ранее супружескую пару из Приморья уличили в реализации мошеннической схемы, с помощью которой они смогли получить выплаты за гибель участника военной операции на Украине. Как сообщили в краевой прокуратуре, россияне вынудили знакомого подписать контракт с Минобороны РФ и «женили» его на своей 63-летней родственнице. После его гибели они получали деньги, которые делили между собой.