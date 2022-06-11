Адвокат Виктора Бута: обмен россиянина на гражданина США неминуем

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Виктор Бут

Обмен россиянина Виктора Бута на кого-то из содержащихся в заключении в РФ граждан США фактически неминуем, сообщил адвокат россиянина Стив Зиссу, пишет ТАСС. Он добавил, что состояние здоровья Бута постепенно ухудшается, он заболел бактериальной инфекцией. Защита россиянина активно добивается того, чтобы ему предоставили высококвалифицированную медицинскую помощь.

От американского правительства не было никакой реакции в Бюро тюрем, они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием. Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение недель, — рассказал юрист.

Как добавил адвокат, в ближайшее время он собирается обратиться к американскому суду, чтобы через его решение добиться предоставления Виктору Буту квалифицированной помощи.

Ранее семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, выразила свои опасения за его жизнь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом рассказала супруга предпринимателя Алла Бут. По ее словам, причиной стало некое кожное заболевание, которым супруга могли заразить намеренно.