Адвокат уточнил дату выхода экс-губернатора Кировской области на свободу Адвокат Грохотов: экс-губернатор Кировской области Белых освободится 21 июня

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках, выйдет на свободу 21 июня, заявил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов. Экс-чиновник отбывает наказание в СИЗО-1 в Кирове.

Двадцать первого числа в первой половине дня. Выйдет из СИЗО-1 в Кирове, — сказал адвокат агентству.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд освободил Белых от наказания по новому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности. Дело рассматривалось с лета 2022 года. Гособвинение запрашивало экс-губернатору 12 лет лишения свободы и более 48 млн рублей штрафа.

Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей в феврале 2018 года. Он не признал вину. Экс-губернатора задержали летом 2016 года в одном из ресторанов Москвы при передаче части взятки.

До этого Мосгорсуд освободил от наказания бывшего зампреда ЦБ РФ Константина Корищенко, осужденного на семь лет колонии за хищение около 1,4 млрд рублей в Инвестбанке, где обвиняемый занимал пост председателя правления. Приговор Корищенко изменили в связи с истечением срока давности, при этом его обязали выплатить 550 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.