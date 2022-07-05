Адвокат усомнился в праве Овсянниковой «отсудить» 11-летнюю дочь у мужа Адвокат Олег Сухов усомнился в праве Овсянниковой «отсудить» 11-летнюю дочь у мужа

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Адвокат Олег Сухов прокомментировал NEWS.ru ситуацию с бывшим редактором Первого канала Мариной Овсянниковой, которая намерена «отсудить» у мужа их 11-летнюю дочь и вывезти ее за границу, чтобы та могла «расти в свободном западном обществе». По его словам, родители имеют равные права на ребенка, включая право на общение и личное участие в его жизни и суд не сможет отдать предпочтение матери в споре по определению места жительства ребенка, если речь идет о жизни в другом государстве.

Разрешая вопрос о передаче ребенка одному из родителей для переезда на постоянное место жительства в другое государство, гражданином которого несовершеннолетняя не является, следует помнить, что другой родитель будет лишен возможности видеться с ребенком, а значит, и его права, и права ребенка будут в значительной степени нарушены. Суды, обычно отдавая предпочтение матерям в спорах по определению места жительства с ними несовершеннолетних, едва ли смогут придерживаться аналогичной правовой линии, если местом жительства ребенка с матерью станет другое государство, — подчеркнул адвокат.

Ранее бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, перебравшаяся в Германию после устроенного в прямом эфире демарша с плакатом, сообщила, что возвращается в Россию, так как намерена судиться с мужем, который работает на телеканале Russia Today. Тяжба затевается из-за 11-летней дочери супругов, которую мать намерена вывезти за границу. Бывшая сотрудница Первого канала не исключила, что ее могут задержать в аэропорту, но пообещала не «прятаться и молчать».