Адвокат усомнился в эффективности «закона для негодяев» Адвокат Трунов назвал конфискацию имущества уехавших неэффективным наказанием

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вячеслав Володин

Конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил России, которую предложил спикер Госдумы Володин в качестве «закона для негодяев», не будет эффективной, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. В беседе с НСН адвокат напомнил о возможности переписать имущество на близких родственников, чем могут воспользоваться уехавшие.

Конфискация имущества только звучит страшно, а по сути, это не очень эффективный и не очень рабочий инструмент. Форма отработана давно. Это либо переписка имущества на какие-то офшорные компании, либо на знакомых и близких людей. Эта система не очень эффективна, поэтому от нее и отказались, — рассказал эксперт.

Трунов напомнил, что в советские времена уже принимались подобные санкции для тех, кто занимался противоправной деятельностью. В качестве примера, как поступали в такой ситуации те, у кого могли изъять имущество, эксперт привел героя книги «Золотой теленок» И. А. Ильфа и Е. П. Петрова.

Вспомните знаменитого Корейко. На нем нет ничего, а родственники по Конституции не несут ответственность за своих близких, — пояснил Трунов.

Адвокат объяснил, что конфискация имущества как наказание в России не прижилась по причине того, что проще и понятнее ввести штрафы. Он отметил, что только иногда встречаются ситуации, когда под подобную санкцию могут попасть родственники крупных коррупционеров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество у тех, кто уехал и негативно высказывается о России. По его мнению, такая санкция необходима в качестве наказания для тех, кто публично высказывается о России, «оскорбляя солдат и офицеров».