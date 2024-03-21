Адвокат указал на факторы, от которых зависит карьера Кологривого Адвокат Харди: карьера Кологривого зависит от позиции организаторов мероприятий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Карьера актера Никиты Кологривого после дебоша в новосибирском баре будет зависеть от позиции организаторов мероприятий, в которых он должен был принять участие, считает адвокат Тимур Харди. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист уточнил, что некоторые компании относятся к таким выходкам знаменитостей спокойно, а другие могут последовать тренду общественного недовольства.

Первый фактор — позиция организаторов мероприятия. Кто-то принципиален в таких вопросах, кто-то просто хочет показать, что следует тренду общественного недовольства. Но некоторые относятся к подобным выходкам актеров лояльно и отменять ничего не будут, — пояснил Харди.

Вторым фактором он назвал позицию самого актера. Кологривый может на некоторое время отказаться от участия в мероприятиях, чтобы избежать шумихи. Однако это не сильно скажется ни на финансовом положении, ни на дальнейшей карьере артиста. По словам адвоката, актер «вполне может это пережить». Юрист выразил уверенность, что Кологривый сможет вернуться к профессиональной деятельности и искупит свою вину.

Ранее стало известно, что прокуратура планирует обжаловать административный арест на семь суток актера Никиты Кологривого по делу о мелком хулиганстве. Там посчитали, что наказание для артиста за конфликт в ресторане слишком мягкое.