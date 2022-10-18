Адвокат: уехавшим от мобилизации при возвращении в Россию понадобится юрист Адвокат Карабанов посоветовал уехавшим от мобилизации перед возвращением связаться с юристом

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Тем, кто во время частичной мобилизации получил повестку и уехал за границу, адвокат понадобится прямо в аэропорту или при пересечении границы, рассказал «ФедералПресс» адвокат Александр Карабанов. По его словам, военная прокуратура может расценить действия этих мужчин как уклонение от службы и тогда прямо по приезде в Россию им понадобится юридическая поддержка. Для тех, кто уехал из страны до получения повестки, никакой угрозы нет, уточнил эксперт.

Если подлежащие призыву люди успели уехать, не получив повестки, то им ничего не грозит. А уехавшим лицам, подлежащим мобилизации, которых искали, приходили домой с военкоматом или полицией, желательно позвонить адвокату. Важно, чтобы он встретил возвращающегося прямо в аэропорту и моментально оказал ему юридическую поддержку, — уточнил юрист.

Карабанов добавил, что в регионах, где частичная мобилизация окончена, для мужчин старше 27 лет не может быть никаких санкций со стороны военкоматов. Однако он отметил, что распоряжения правительства могут измениться и нужно быть к этому готовым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует специального заявления или указа об окончании частичной мобилизации. Он отметил, что Минобороны России для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Некоторые регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено, добавил Песков.