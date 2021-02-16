Адвокат Тихонова рассказал, что доволен решением ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/e1dd7cb0-704c-11eb-8e70-96000091f725_660.jpg Никита Тихонов Фото: АГН «Москва»

Адвокат осужденного на пожизненное заключение Никиты Тихонова Александр Васильев рассказал NEWS.ru, что доволен решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал судебный процесс над его подсудимым несправедливым.

Решением доволен. Гадать, что теперь решит Верховный суд России — вещь неблагодарная. Он уже не раз показывал, что для него нет ничего невозможного, — заявил Васильев.

После вердикта ЕСПЧ дело Тихонова и его сообщницы Евгении Хасис, согласно процедуре, подлежит пересмотр в Верховном суде России. По словам Васильева, он изучал статистику подобных случаев. Адвокат признается, что она говорит не в пользу его стороны.

Скажем так: статистика не слишком внушает оптимизм стороне защиты, — говорит Александр Васильев.

19 января 2009 года в центре Москвы были расстреляны адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Суд признал виновными в убийстве Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Первый получил пожизненный срок, последняя — 18 лет тюрьмы. В 2015 году Верховный суд России оставил в силе приговор Никиты Тихонова.