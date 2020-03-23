https://static.news.ru/photo/7ecec40e-6cf5-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия, в течение ближайших двух недель предстанет перед судом, рассказал его адвокат Александр Почуев.

В ближайшие две недели Соколов предстанет перед судом для ответа за то преступление, в котором он чистосердечно раскаялся и признал вину, — приводит слова юриста ТАСС.

Сейчас фигурант находится в московском СИЗО. Суд в Санкт-Петербурге может начать процесс без личного присутствия историка. Он присоединится к заседанию по конференц-связи, отметила сторона защиты. Адвокат считает, что мера связана с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Олега Соколова.

Смягчающим обстоятельством в деле стало наличие двоих маленьких детей у историка, а отягчающим — использование оружия.

Отмечается, что не подтверждены обвинения в причастности Олега Соколова к другим убийствам и не установлены обстоятельства особой жестокости или надругательства над телом жертвы.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что убийство аспирантки Анастасии Ещенко произошло на «пике травли», а историк стал жертвой манипуляций третьих лиц. Адвокат сообщил, что некая анонимная девушка заявила в Интернете, что историк якобы похитил её и пытал. Эта девушка была установлена и допрошена следствием. Александр Почуев подчеркнул, что её показания не были подтверждены.

8 ноября 2019 года спасатели выехали на вызов к реке Мойке, где был замечен барахтающийся в воде человек. Им оказался известный историк, преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В результате дальнейшего разбирательства в его квартире обнаружили расчленённое тело аспирантки.