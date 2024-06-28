Адвокат Стрелкова раскрыл детали этапирования экс-министра обороны ДНР Адвокат Алиев заявил, что пока Игорь Стрелков на этапе, информации о нем нет

Пока бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) находится на этапе, с ним нет никакой связи, как и информации о его состоянии и местонахождении, заявил NEWS.ru его адвокат Гаджи Алиев. По словам защитника, на данный момент даже не ясно, действительно ли его везут в колонию «Красная утка» в Нижнем Тагиле. Такая ситуация — норма для Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), уточнил он.

С ним у меня связи нет, пока информации о месте его нахождения также не имеется. Только есть понимание, что его этапировали из следственного изолятора. Про «Красную утку» это пока неточная информация, — сообщил Алиев.

Он добавил, что Игорь Стрелков (Гиркин) может находиться на этапе месяц. По словам защитника, его «могут отправить спецвагоном до Тулы, с Тулы до Рязани, с Рязани до Калуги». При этом условия в таких вагонах ужасные, в них как минимум нет кондиционеров, уточнил Алиев.

У нас за 50 лет система ФСИН практически не изменилась. Он может месяц находиться на этапе. И он, и другие заключенные. К сожалению, это норма для России. Условия там ужасные. Вагоны даже без кондиционеров, а сейчас жара, — сказал адвокат.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Игоря Стрелкова (Гиркина), предварительно, этапировали в ИК-13 «Красная утка». Эта колония предназначена для экс-работников правоохранительных и административных органов. Об этапировании в колонию сообщала также его жена Мирослава Регинская. При этом она отмечала, что не располагает информацией, где сейчас супруг.