Адвокат сообщила о местонахождении Юлии Навальной

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Супруга блогера и оппозиционера Алексея Навального Юлия находится в отделении полиции «Щербинский» в Новой Москве. Об этом рассказала её адвокат Светлана Давыдова.

Юлия Навальная нашлась в отделе полиции «Щербинский» УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве. Что там происходит, непонятно, потому что меня туда не пускают, ссылаясь на то, что ко мне должен спуститься дежурный и дать мне некие разъяснения, — приводит слова Давыдовой ТАСС.

Юлия Навальная была задержана в Москве во время несанкционированного шествия к СИЗО «Матросская тишина», где находится её муж. Других подробностей о ней пока не сообщается.

Во многих городах России 31 января проходит акция протеста в поддержку Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проводятся жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Ранее NEWS.ru писал, что участники несогласованной акции в поддержку Навального в Москве начали взрывать петарды в районе Комсомольской площади. Хлопки раздались в толпе на Краснопрудной улице. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.