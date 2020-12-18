Адвокат сообщила о частичном признании вины физиком Анатолием Губановым

https://static.news.ru/photo/f2f73710-4172-11eb-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Учёный-физик Анатолий Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал свою вину в госизмене, но после отказался от этих показаний. Подозреваемый находится под арестом до 2 февраля 2021 года.

О признании учёным своей вины рассказала его адвокат Ольга Динзе, указав, что изначально такая запись есть в материалах дела.

Видимо, на первом допросе его спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества. Он ответил утвердительно. И это использовали как признание вины, — приводит слова защитника ТАСС.

Адвокат уверена, что физика ввели в заблуждение в ходе допроса, поэтому он частично признал свою вину. Сейчас учёный полностью отрицает предъявленные ему обвинения. Он, по словам Динзе, испытывает проблемы со здоровьем, Губанову назначено медобследование.

Другой адвокат физика Игорь Николаев заявил, что пока только он является официальным защитником Губанова, решения об участии Динзе подозреваемый в госизмене физик ещё не принял. Николаев отказался комментировать заявление о частичном признании вины учёным, но подтвердил, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. Хотя жалоб на содержание в СИЗО у Губанова нет.

Губанов читал лекции в МФТИ, но ректор вуза Николай Кудрявцев предположил, что это не основное место работы физика. Основное — это Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского, где Губанов работает с 1979 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы предъявили обвинение учёному-физику Анатолию Губанову в передаче секретных данных спецслужбе одной из европейских стран. Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий.