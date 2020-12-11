«Идёт отторжение»: врачи оценили шансы Олега Тинькова на выживание

https://static.news.ru/photo/e2adac4a-3baa-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После пересадки стволовых клеток у российского бизнесмена Олега Тинькова, страдающего лейкемией, прогнозы на выживание составляют 40–50%. Об этом сообщил защитник предпринимателя Алекс Бейлин, выступая в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне.

11 декабря там должно было состояться заседание, на котором должны были рассмотреть в административном порядке дело о его экстрадиции в США.

У него после пересадки стволовых клеток наблюдаются очень серьёзные осложнения. Идёт отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40–50%, — сказал Бейлин, слова которого приводит ТАСС.

После этого защитник попросил суд в очередной раз перенести рассмотрение дела и сослался на заключение врача. Судья удовлетворил просьбу Бейлина. Теперь вопрос об экстрадиции Тинькова в США будут рассматривать только в середине марта 2021 года.

Заседание суда вновь отложено. Новое слушание состоится 15 марта, чтобы определить дальнейший ход рассмотрения дела, — заявил адвокат.

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта.

Ранее Тиньков поделился своими прогнозами на излечение рака крови. По его словам, полное выздоровление ожидается к середине 2021 года, сообщал NEWS.ru.