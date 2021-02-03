Адвокат сомневается в пользе декриминализации статьи 280 УК

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Адвокат Даниил Берман считает, что вывод из Уголовного кодекса ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» не приведёт к реальной гуманизации правосудия. Об этом Берман рассказал NEWS.ru.

По мнению адвоката, несмотря на различные изменения, число статей, которые в последнее время применяют к политзаключённым или к лицам, преследуемым по политическим мотивам, стремительно растёт.

Вносимые изменения в 280-ю статью — это своеобразный план по гуманизации. Можно в каких-то международных организациях отчитаться, что мы изменили, гуманизировали уголовное законодательство, — считает адвокат.

Декриминализировать часть 1 статьи 280 УК РФ предложил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года. Если изменения вступят в силу, то административная ответственность будет наступать при первом правонарушении, а уголовная — при повторном.

Подробнее о декриминализации статьи 280 УК РФ читайте в нашем тексте.