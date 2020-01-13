https://static.news.ru/photo/e11b1b26-35f0-11ea-9e64-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев предположил, что на его подзащитного оказывается психологическое давление.

В беседе с NEWS.ru юрист рассказал, что уже около месяца не может попасть к своему клиенту, который находится в Москве. Само пребывание Соколова в столице делает невозможными встречи с родственниками и крайне затрудняет передачу обвиняемому необходимых продуктов и его встречи с адвокатами, отметил Почуев.

Ранее стало известно, что у историка появился новый сосед по камере — молодой человек, задержанный по подозрению в распространении наркотиков. Адвокат отметил, что частая смена сокамерников может свидетельствовать о психологическом давлении.

Олег Соколов проходил в Москве психолого-психиатрическую экспертизу. 9 января, как сообщал NEWS.ru, его перевели в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского.

63-летний историк и преподаватель СПбГУ 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, учившаяся у Соколова. 10 ноября на допросе у следователей Соколов признался в убийстве.