Адвокат Собчак раскрыл подробности дела против защитников схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/84d839c4-bef9-11ea-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

Адвокат Сергей Бадамшин, защищающий интересы съёмочной группы Ксении Собчак после конфликта в Среднеуральском женском монастыре, сообщил, на каком этапе находится дело.

В данный момент проводится проверка сообщения о преступлении 28-м отделом полиции Среднеуральска, по месту. Как дело будет передано в Екатеринбург, мы об этом сообщим. Делаем всё для того, чтобы это расследовалось по 144-й статье УК, потому что здесь налицо признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, сопряжённой как раз с насилием над журналистами, — заявил Бадамшин в беседе с Е1.ru.

Помимо этого, адвокат добавил, что предоставит веские доказательства вины защитников монастыря. Теперь главной задачей становится то, чтобы полицейские на месте передали материалы о преступлении в Следственный комитет, подытожил Бадамшин.

Как писал NEWS.ru, съёмочная группа Ксении Собчак обратилась в правоохранительные органы после нападения на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене Сергии (Николае Романове), забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.

С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

Схиигумен Сергий 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

4 июля Среднеуральский женский монастырь освободили и открыли для прихожан. Представитель схиигумена Всеволод Могучев сообщал, что Сергий на тот момент все ещё находился на территории монастыря, однако не служил.

Ранее NEWS.ru писал, что схиигумен Сергий хотел построить на Урале самый большой в мире храм высотой в 25 этажей, чтобы крестить в нём китайцев. Священник был уверен, что они в скором времени захватят Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников.