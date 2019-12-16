https://static.news.ru/photo/ecd8e368-2005-11ea-b24a-fa163e074e61_660.jpg Равиль Тугушев Фото: Равиль Тугушев/facebook.com

Адвокат Равиль Тугушев, защищающий солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, считает, что паблик Mash исказил его слова. До этого юрист дал комментарий в связи с продлением ареста его доверителю.

После того как всё произошло, он (Рамиль Шамсутдинов. — NEWS.ru) не хотел огласки и особенно чтобы узнали об этом его родные и отец. Действительно сожалеет о содеянном — там погибли невинные люди — два его сопризывника и проверяющий офицер. Паблик Mash всё перевернул с ног на голову. Фраза звучала так: «После расстрела Рамиль побежал до ворот КПП, он всё осознал и не стал стрелять в гражданского парня, который сидел в КПП. То есть он не исключал, что его могут застрелить при задержании. Поэтому он сдался и не оказывал сопротивление. Он не маньяк чтобы ходить и расстреливать всех!», — отметил Тугушев. Равиль Тугушев адвокат адвокат

По его словам, в ходе следствия будет назначен ряд экспертиз, которые должны установить, находился ли Шамсутдинов во время инцидента в состоянии аффекта или нет.

Он (Рамиль Шамсутдинов. — NEWS.ru) находится в камере ещё с тремя мужчинами, в нормальных условиях. Отсыпается, ни в чём не нуждается. Когда я ему рассказал, что ему посвятили страничку в Википедии, а случай в его части получил большую огласку, он такого не ожидал, — сообщил Тугушев.

Адвокат также добавил, что его доверитель поблагодарил всех, кто его поддерживал, особенно тех, кто поддерживал его отца.

Ведь он (отец Рамиля Шамсутдинова. — NEWS.ru) главный человек в его жизни — мать у них рано умерла, папа растил один, — резюмировал Равиль Тугушев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что «Шамсутдинов надеялся унести информацию о происходящем в части с собой» и «думал, что может погибнуть при нападении».

По словам Шамсутдинова, он совсем не хотел огласки и очень сожалеет о случившемся. Солдат также рассказал, почему скрывал происходящее в казармах от близких. Рамиль думал, что его возможно убьют при нападении, и надеялся унести это всё с собой в могилу, — говорилось в сообщении.

Как писал News.ru, суд принял решение продлить арест Рамилю Шамсутдинову. По словам Равиля Тугушева, его подзащитный проведёт под стражей ещё четыре месяца.