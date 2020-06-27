Адвокат Шамсутдинова будет просить о рассмотрении дела судом присяжных

https://static.news.ru/photo/c528f7ec-b9cd-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: chp45/vk.com

Защита Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, намерена ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

Сторона защиты пока не ознакомилась с делом срочника, так как оба адвоката обвиняемого находятся за пределами Читы. Но юрист отметил, что объём дела не очень велик и с большей его частью (постановлением о проведении экспертизы, результатами экспертизы) защита уже знакома, передаёт РИА Новости.

Когда ходатайство подадим, тогда окончательно будет принято решение [о рассмотрении дела судом присяжных заседателей]. Но на сегодняшний день мы рассматриваем такой исход дела, потому что считаем, что это будет более объективно, — сказал Тугушев.

Ранее адвокат сообщил, что следствие уведомило об окончании следственных действий и планировало с 29 июня, с понедельника, начать ознакомление обвиняемого и его юристов с материалами дела.

Рядового Шамсутдинова арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. История Шамсутдинова спровоцировала общественное обсуждение проблемы насилия в российской армии. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Срочнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая и блогер Ксения Собчак выпустила документальный фильм о рядовом Рамиле Шамсутдинове. Собчак попыталась разобраться в причинах, которые подтолкнули срочника к массовому убийству. Она пообщалась с отцом солдата Салимом Шамсутдиновым, побывала в городе детства рядового — Тобольске, взяла интервью у представителей Комитета солдатских матерей.