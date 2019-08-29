https://static.news.ru/photo/8bae9280-ca2f-11e9-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Осуждённый по обвинению в терроризме Олег Сенцов переведён из колонии в Лабытнанги в Москву. Такая информация появилась в нескольких Telegram-каналах. Однако защита режиссёра какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор «Лефортово» в Москве пока не располагает.

Адвокату Дмитрию Динзе пока ничего об этом не известно, написал в своём Telegram -канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, несколько дней назад Сенцов ещё находился в колонии и получил несколько писем.

Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня, — предположил Чиков.

Олег Сенцов был приговорён Северо-Кавказским военным судом к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Ему инкриминировали подготовку терактов в Крыму. Сторонники режиссёра по всему миру считают его невиновным.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сенцов включён в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Такое предположение было сделано после освобождения из-под стражи главы информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Однако, как писал News.ru, часть общественников считают, что проводить параллели между этими делами нельзя. Так, например, заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.