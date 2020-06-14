Адвокат семьи Захарова заявил, что Ефремов оскорбил их своим обращением

https://static.news.ru/photo/6dff0ea0-adea-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном актёром Михаилом Ефремовым ДТП, Александр Добровинский заявил, что публичное покаяние артиста было оскорбительно для близких мужчины.

Добровинский во время YouTube-шоу Владимира Соловьёва «Соловьёв Live» рассказал , что семье приходится пройти через травлю со стороны поклонников и защитников знаменитости. Но Захаровы не согласны ни на какую компенсацию, подчеркнул он.

Вы не представляете, какое невероятное количество дерьма льётся на меня, на этих людей. Как будто они виноваты в том, что произошло. Это немыслимо! — сказал адвокат.

Также он отметил, что публичность видеообращения Ефремова задела семью. Тем более, ходят слухи, что близкие погибшего отказываются общаться с актёром и его представителями. Адвокат ещё раз опроверг эту информацию.

К ним никто не обращался. Это обращение было публичное. И это тоже оскорбило семью. Сегодня пошел слух в Интернете, что представители Михаила Ефремова не могут дозвониться до семьи. Потому что некие юристы — очевидно, я — им препятствуют. Мне никто не звонил. Если позвонят, я с удовольствием поговорю. И семье никто не звонил, — подчеркнул юрист.

Адвокат добавил, что связывался с братом Сергея Ефремова и тот сказал, что извинения от актёра пришли слишком поздно. И никакие деньги они не смогут принять, так как Сергей этого не понял бы и не разрешил.

Как писал NEWS.ru ранее, российский телеведущий Михаил Леонтьев назвал «моральными уродами» и «мародёрами» тех, кто нападает на устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова. Леонтьев посетовал на отсутствие в обществе этики, культуры переживания горя.