Адвокат семьи Захарова опроверг слух о примирении с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/df099ea4-2981-11eb-8d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья погибшего курьера Сергея Захарова не рассматривает возможность примирения с виновником смертельного ДТП актёром Михаилом Ефремовым. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Ранее защитник Ефремова Андрей Алёшкин заявил, что договорился с потерпевшими о примирении, и сообщил, что родственники Захарова отозвали иск против артиста. Помимо этого, адвокат допустил возможность обращения к президенту РФ с просьбой о помиловании. Добровинский отметил, что действительно встречался с Алёшкиным, однако вероятное примирение сторон лишь обсуждалось.

Да, мы действительно встретились вчера с адвокатом Алёшкиным, обсуждали разные варианты развития ситуации, в том числе возможность отзыва исков и примирения относительно суда 23 ноября потерпевших с Михаилом Ефремовым. На ближайшей встрече я обсужу предложение господина Ефремова и его адвоката с моими доверителями, — цитирует Добровинского Пятый канал.

Адвокат потерпевших подчеркнул, что его подзащитные не готовы просить о помиловании Ефремова. По его словам, пока об этом нет речи.

Ефремов, напомним, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого водитель курьерского автомобиля Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Актёра приговорили к 8 годам лишения свободы, впоследствии срок был сокращён до 7,5 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 59-летний актёр Никита Джигурда решил необычным способом привлечь внимание к ситуации с Михаилом Ефремовым. Он заявил, что готов пробежать голым по Красной площади в поддержку друга.