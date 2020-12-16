Адвокат: Сафронову не предлагали деньги за выдачу секретов

https://static.news.ru/photo/411ca7f4-4079-11eb-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не предлагали денежное вознаграждение за разглашение сведений, составляющих гостайну. Об этом заявил один из его адвокатов Евгений Смирнов.

В материалах дела нет данных о том, что Сафронову предлагали деньги за разглашение гостайны иностранной спецслужбе. Более того, в ходе допросов следователи ему такого рода вопросы не задавали, — цитирует его ТАСС.

Юрист добавил, что Сафронов по-прежнему не признаёт себя виновным и не намерен думать о помиловании до приговора суда. Он и его защита надеются на то, что удастся доказать его невиновность или добиться прекращения дела за отсутствием состава преступления.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у следствия есть подтверждение получения Сафроновым денежного вознаграждения за переданную информацию.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время Сафронов находится на карантине в СИЗО. Его поместили в одиночную камеру из-за контакта с больным коронавирусом.