Адвокат Сафронова заявил, что на него завели дело о госизмене

Адвокат Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента в России), защищающий советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, рассказал в своём Telegram-канале о том, что 27 апреля 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное деле о госизмене. Павлов сообщил, что узнал об этом из представления Минюста, требующего лишить его адвокатского статуса. Адвокат опубликовал в соцсети соответствующий документ ведомства.

Павлов предположил, что Минюст мог допустить опечатку в номере статьи (275 УК РФ).

Надеюсь, что опечатка тут в статье, а не в дате, — отметил он.

Адвокат написал , что он предупреждал коллег из Адвокатской палаты о том, что компромисс не устроит его процессуальных оппонентов. Минюст прислал очередное, уже четвёртое, более жёсткое и ультимативное представление, в котором требует лишить его статуса.

Во многом представление повторяет предыдущие, хотя в нём больше пафоса про подрыв авторитета власти и основ конституционного строя. Но есть и довольно любопытные оговорки по Фрейду, — сообщил Павлов.

В документе отмечается, что Павлов в течение нескольких месяцев находится за границей. С начала года он 16 раз не явился в управление ФСБ на следственные действия по делу Сафронова.

В отношении Павлова ранее было возбуждено дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Как он сам рассказал, обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Сафронова, которого он защищает.

Адвоката обвиняют в передаче изданию «Ведомости» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.

Павлов cпециализируется на делах о госизменах. Он ранее представлял интересы бывшего топ-менеджера «Интeр РАО» Карины Цуркaн, осуждённой за шпионаж.

В сентябре юрист покинул Россию и перебрался в Грузию, потому что ему, по его словам, не давали работать. Павлова объявило в розыск МВД России.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Обвиняемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается. Решением Мосгорсуда его арест был продлён до 7 января 2022 года.