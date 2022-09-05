Адвокат Сафронова сравнил приговоры журналисту и Сергею Скрипалю

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Адвокат советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова Даниил Никифоров сравнил решение суда по этому делу с решением по делу о госизмене экс-разведчика Сергея Скрипаля. Юрист напомнил, что бывшего шпиона осудили на 13 лет колонии строгого режима, а журналиста — на 22 года. Такое заявление адвокат сделал возле здания Мосгорсуда, где было оглашено решение по делу Сафронова, передает корреспондент NEWS.ru.

Небезызвестному Сергею Скрипалю заочно дали 13 лет. Все знают, кто это такой, его действия в комментариях не нуждаются. Почему-то сочли, что десятки тысяч действительно секретных, грифованных документов, переданных иностранным спецслужбам, заслуживают 13 лет, а деятельность Вани Сафронова — 22 лет, — сказал адвокат.

По его словам, Сафронов «стоически» воспринял решение судьи о 22 годах заключения. Журналист «ни на секунду не сомневался ни два года назад, ни день назад в своей правоте».

[Почему дали на два года меньше, чем запрашивала прокуратура,] — вопрос скорее философский. А почему не на два года больше? Почему не на двадцать лет меньше, почему не на двадцать лет больше? Любой обвинительный приговор, даже если бы он был на один день, по нашему мнению, неадекватен, несправедлив, — добавил Никифоров.

5 сентября Мосгорсуд на закрытом заседании огласил приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему также назначили штраф в размене 500 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать это решение.

Сафронов более двух лет после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года находится в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что по версии следствия, Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве РФ с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также об участии РФ в сирийском конфликте.

В своем последнем слове на суде Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.

В защиту Ивана Сафронова выступили сотни российских и зарубежных журналистов, поручительство за него подписали более 200 коллег, в том числе лауреат Нобелевской премии и главный редактор закрытой после 24 февраля «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Кроме того, уголовному преследованию подверглись уже двое защитников обвиняемого в госизмене журналиста — Иван Павлов (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) и Дмитрий Талантов.

Сергей Скрипаль — бывший российский разведчик, которого в 2006 году осудили в России на 13 лет колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа в пользу Великобритании. По данным ФСБ, он был завербован в 2005 году, когда работал военным атташе посольства РФ в Испании и на протяжении девяти лет передавал секретную информацию британским спецслужбам. В 2010 году он был помилован и переехал в Великобританию. В 2018 году в городе Солсбери он был отправлен, по информации Скотленд-Ярда, нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Скрипаль выжил и был выписан из больницы через два месяца.